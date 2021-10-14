تنظيم الدولة الإسلامية: “أطفالهم في المخيمات كارثة لا يمكننا التعامل معها”

شاميما بيغوم عروس “الدولة الاسلامية” البريطانية تواجه المجهول

عمليات قتل يومية

يعتبر العنف والتطرف في المخيم قضية رئيسية بالنسبة ل قوات سوريا الديمقراطية ، التي يقودها الأكراد والمسؤولة عن إدارة المخيمات.

يعترف عبد الكريم عمر، وهو وزير الخارجية الفعلي للإدارة التي يقودها الأكراد في شمال شرق سوريا، بأن تنظيم الدولة لا يزال يحكم في الهول. ويقول إن النساء المتشددات مسؤولات عن الكثير من أعمال العنف.

“هناك عمليات قتل يومية، يحرقن الخيام عندما لا يتبع الناس أيديولوجية التنظيم، ويزرعن هذه الأفكار المتطرفة في عقول أطفالهن أيضاً”.

ويوجد في المخيم أطفال من كل بقاع الأرض، جلبهم آباؤهم من آسيا وأفريقيا وأوروبا إلى سوريا، للعيش في ظل تنظيم “الدولة الإسلامية”.

ثمة القليل مما يستطعن فعله، فليس باليد حيلة.

أثناء قيادتنا للسيارة عبر الأقسام الأجنبية في المخيم. بدأ بعض الأطفال الصغار برمي الحجارة علينا، تحطمت نافذة السيارة الجانبية، وبالكاد نجا الحراس منها. هذا أمر طبيعي.

أما الأطفال الآخرون فبدوا مستسلمين تماماً؛ يحدقون في الفراغ وهم يجلسون خارج خيامهم. لقد عانى معظمهم من أهوال لا يمكن تخيلها، وتنقلوا باستمرار مع محاولات مسلحي التنظيم اليائسة الدفاع عن الأراضي التي استولوا عليها في كل من سوريا والعراق.

لم يعرف الكثيرون شيئاً سوى الحرب، ولم يجلسوا في المقاعد المدرسية قط، ويعاني البعض من إصابات واضحة.

رأيت صبياً كان يشق طريقه عبر تضاريس متعرجة بساق مبتورة. جميعهم تعرضوا لنوع من الصدمة والخسارة، مع فقدان معظم الأطفال لأحد والديهم على الأقل.

هناك عمليات قتل يومية، وهم يحرقون الخيام عندما لا يتبع الناس فكر التنظيم”

للتعامل مع العنف المتزايد في المخيم، هناك عمليات تمشيط أمنية منتظمة. وهذا ليس كل شيء.

كما يُنظر إلى الأولاد الأكبر سناً على أنهم تهديد محتمل، لذا بمجرد بلوغهم سن المراهقة، يتم نقلهم إلى مراكز احتجاز آمنة بعيداً عن عائلاتهم.

يقول عمر: “عندما يبلغون سناً معينة، يشكلون خطراً على أنفسهم والآخرين، لذلك لا خيار أمامنا سوى بناء مراكز إعادة تأهيل لهؤلاء الأطفال”.

ويقول إنهم يبقون على اتصال بأمهاتهم من خلال الصليب الأحمر الدولي.

“كل يوم يكبر أكثر”

إلى الشمال من الهول يوجد مخيم “روج” المقسم بأسوار سلكية.

هذا المخيم أصغر من الهول ويضم هو الآخر زوجات وأطفال مقاتلي التنظيم.

ووتيرة العنف هنا أقل. إنه المكان الذي تعيش فيه العديد من النساء البريطانيات، بما في ذلك شميما بيغوم ونيكول جاك وبناتها.

التقيت بمجموعة من النساء من جزيرة ترينيداد وتوباغو الكاريبية، التي سجلت أعلى معدلات التجنيد في تنظيم “الدولة الإسلامية” في نصف الكرة الغربي.

إحداهما لديها ابن يبلغ من العمر 10 سنوات.

أخذت أطفالها للعيش في ظل النظام المتشدد، وبعد مقتل زوجها، ظلت هي وأطفالها تحت حكم النظام حتى النهاية.