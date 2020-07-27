تنظيم “الدولة الإسلامية” يستهدف بعبوة ناسفة عقيد في قوات النظام ويقتله جنوب محافظة الرقة

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل ضابط برتبة عقيد من مرتبات حرس الحدود في قوات النظام، بانفجار عبوة ناسفة زرعها عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”، على جانب أحد الطرقات الفرعية في ريف الرقة الجنوبي الشرقي.

ويواصل تنظيم “الدولة الإسلامية” نشاطه ضمن البادية السورية منذ آذار/ مارس 2019، بينما كثف هجماته بشكل كبير جدا خلال الفترة الأخيرة.

وبلغت حصيلة الخسائر البشرية خلال الفترة الممتدة من 24 مارس/آذار الفائت من العام 2019، وحتى يومنا هذا، 629 قتيلا من قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم اثنين من الروس على الأقل، بالإضافة لـ127 من المليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قتلوا جميعاً خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لتنظيم “الدولة الإسلامية” في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء. كما وثق المرصد السوري استشهاد 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز و11 من الرعاة بالإضافة لمواطنة في هجمات التنظيم، فيما وثق “المرصد” كذلك مقتل 273 من تنظيم “الدولة الإسلامية”، خلال الفترة ذاتها خلال الهجمات والقصف والاستهدافات.