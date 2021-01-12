تنظيم “الدولة الإسلامية” يهاجم قوات النظام في بادية الرقة.. وأكثر من 40 ضربة جوية روسية على البادية السورية خلال الـ24 ساعة 

تناوبت 3 طائرات حربية روسية، مساء اليوم، على قصف البادية السورية، تزامناً مع هجوم لعناصر تنظيم الدولة الإسلامية على مواقع للقوات الرديفة للنظام في بادية الغانم العلي والبوحمد بريف الرقة الشرقي.

كما قصفت الطائرات الحربية بادية السخنة بالريف الشرقي لمحافظة حمص وسط سورية.

ونفذت الطائرات الحربية الروسية، أكثر من 40 ضربة جوية في مناطق متعددة بالبادية السورية، خلال الـ24 ساعة الفائتة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان المرصد السوري قد رصد، اليوم، استقدام قوات النظام تعزيزات عسكرية كبيرة، انتشرت على طريق أثريا – خناصر في ريف حماة الشرقي، يأتي ذلك في ظل النشاط المتصاعد لخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” في المنطقة وعموم البادية السوري.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 10 يناير/كانون الثاني، هجوماً عنيفاً لعناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” على مواقع عسكرية لقوات النظام في منطقة الرهجان في ريف محافظة حماة الشرقي، مساء اليوم، حيث تدور اشتباكات عنيفة مع قوات النظام والمسلحين الموالين لها في محاولة منهم لصد هجوم “التنظيم”.