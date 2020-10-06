تنظيم “الدولة الإسلامية” يهاجم مواقع قوات النظام والمسلحين الموالين له في بادية حماة 

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، هجوماً لخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” على مواقع قوات النظام والمسلحين الموالين له، في منطقة الفاسدة وجبال التناهج وتوتيان في ريف حماة الشرقي، تزامناً مع تنفيذ ضربات جوية روسية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان المرصد السوري رصد، قبل قليل، 3طائرات حربية روسية استهدفت مواقع التنظيم في بادية دير الزور، بالتزامن مع هجوم “التنظيم” على مواقع قوات النظام.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، اليوم، هجوماً جديداً لخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” استهدف نقاط ومواقع لقوات النظام والمسلحين الموالين لها في بادية السخنة شرقي حمص، تزامناً مع غارات روسية مكثفة تستهدف مواقع التنظيم في المنطقة، ومناطق أخرى عند مثلث حماة – حلب – الرقة ضمن البادية.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، استمرار العمليات العسكرية ضمن البادية السورية، حيث تستمر الاشتباكات ضمن مثلث حلب – حماة – الرقة، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، وتنظيم “الدولة الإسلامية” من جهة أخرى، تزامناً مع تنفيذ غارات مكثفة تشنها تلك الطائرات على مواقع انتشار التنظيم في المنطقة هناك.