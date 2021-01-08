تنظيم “الدولة الإسلامية” يهاجم مواقع قوات النظام في ريف حماة الشرقي.. والطائرات الحربية استهدفت البادية السورية بأكثر من 130 ضربة جوية خلال الـ48 ساعة الفائتة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، هجوماً عنيفاً لعناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” على مواقع قوات النظام والمسلحين الموالين لها، في مناطق الشاكوزية والرهجان بريف حماة الشرقي، تزامناً مع قصف مدفعي مكثف نفذته قوات النظام من المواقع العسكرية المحيطة استهدف مناطق خلف خطوط الاشتباكات.

كما استهدفت الطائرات الحربية الروسية بأكثر من 60 ضربة جوية البادية السورية، واستهدفت طائرة حربية تابعة للنظام بـ4 غارات المناطق آنفة الذكر، فيما تركز القصف الجوي على بادية حماة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكانت الطائرات الحربية الروسية قد نفذت أمس، غارات مكثفة حيث استهدفت مناطق مختلفة في بادية الرقة وحماة وحمص بنحو 70 ضربة جوية.

وبذلك يرتفع عدد الغارات الجوية خلال الـ48 ساعة إلى ما يزيد عن 130.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد وثق، أمس، مقتل ضابط برتبة نقيب في الفرقة 25 الموالية لقوات النظام قُتل، جراء استهداف سيارة عسكرية بعبوة ناسفة على طريق إثريا بريف حماة الشرقي.

وتواصل قوات النظام مدعومة بالمسلحين الموالين لها، عمليات البحث عن خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” في مناطق البادية، إضافة إلى تكثيف الدوريات لتأمين حماية الطرقات الرئيسية.

وأشار المرصد السوري في 5 يناير/كانون الثاني، إلى أن المقاتلات الروسية نفذت أكثر من 20 ضربة جوية، على مواقع انتشار خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” بالقرب من فيضة ابن موينع ببادية الميادين بريف ديرالزور الشرقي.