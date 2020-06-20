تنظيم “الدولة الإسلامية” يواصل نشاطه المتصاعد شرق الفرات ويقتل عنصر سابق لدى “قسد” في قرية الجرذي

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: عمد مسلحان يرجح أنهما من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، إلى اغتيال عنصر سابق لدى قوات سوريا الديمقراطية، عبر إطلاق النار عليه أمام منزله في قرية الجرذي الغربي بريف دير الزور، يأتي ذلك في ظل التصاعد الكبير بنشاط التنظيم وعملياته اليومية ضمن مناطق نفوذ “قسد”.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 526 شخص.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة 175 مدنيا، من بينهم 14 طفل و8 مواطنات في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 347 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.