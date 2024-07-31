تهديد أمني بتنفيذ عمل عسكري ضدّ رافضي التسوية والشارع المدني يحذّر من جرّ المنطقة لصراع مسلح

محافظة حمص: أجرى رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في مدينة حمص اللواء “أحمد معلا” اجتماعاً مفاجئا، مساء أمس الثلاثاء مع عدد من وجهاء المدينة بحضور رئيس فرع الأمن الجنائي في حمص العميد “سمير” وقائد الشرطة المدنية، وقائد الشرطة العسكرية داخل مبنى بلدية تلبيسة بحدود الساعة السادسة مساء.

ووفقاً لنشطاء المرصد السوري فإن اللواء “أحمد معلا ” رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في حمص أكد للحاضرين أن السلاح الذي تمّ تسليمه للجنة المتواجدة ضمن مركز تسويات المدينة لم يتجاوز الـ 50 قطعة فقط ما بين بنادق حربية ورشاشات متوسطة من نوع “بي كي سي” وقواذف “آر بي جي” بالوقت الذي ما تزال أعداد كبيرة من المسلحين الذين وردت أسماؤهم ضمن لوائح أفرع المخابرات لم يقوموا بتسليم أسلحتهم.

كما لفت “معلا” في حديثه للأهالي الحاضرين أنه ما تزال المعلومات الاستخباراتية تؤكد وجود عدد من المختطفين داخل المدينة وأنه لم تفي المجموعات المسلحة بوعودها المتمثلة بتسليمهم، والسيارات المسلوبة للأجهزة الأمنية بالتالي فإن عملية التسوية لم ترقى للمستوى المطلوب.

وأنهى اللواء “أحمد معلا” حديثه للأهالي بأنه سيجري عقد اجتماع على المستوى الأمني مع رئيس شعبة المخابرات العامة في دمشق اللواء “حسام لوقا” و”اللواء علي محمود” في وقت لاحق ليطلعهم على مجريات عملية التسوية بمدينة تلبيسة والقرى المحيطة بها بريف حمص الشمالي، لافتاً في الوقت ذاته إلى أنه في حال لم يسلم المسلحون أسلحتهم ويطلقوا سراح المختطفين ورد السيارات المسلوبة، والتعهد الجاد بعدم القيام بأعمال الخطف والسلب وقطع الطريق فإنه سيتم التحضير لإجراء عمل أمني في المنطقة يقتصر على رافضي التسوية وشروطها.

في سياق متصل قال (ع .س) “اسم وهمي لأحد وجهاء المدينة” بتصريح خاص للمرصد السوري: “إن الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري تسعى جاهدة للحصول على أكبر كمية من الأسلحة المنتشرة بين الأهالي، بالوقت الذي يتمثل الهدف الرئيسي من افتتاح مكتب التسوية شمال حمص بضمان سلامة المركبات والقوافل التجارية والسيارات المدنية على أوتوستراد حلب – حماة حمص ومنه إلى دمشق وصولاً إلى الحدود السورية – الأردنية.”

مشيراً في الوقت ذاته إلى أن روسيا هي من تقف فعلياً وراء عملية التسوية شمال حمص باعتبارها إحدى مناطق “خفض التصعيد” والتي شهدت مؤخراً انفلاتاً أمنياً وانتشار عمليات الخطف والسلب بقوة السلاح على أوتوستراد الـ M5 الدولي من قبل متزعمي العصابات المدعومين من قبل ميليشيا “حزب الله” اللبناني ورؤساء الأفرع الأمنية الذين ضمنوا لهم الحماية وعدم الملاحقة مقابل حصولهم على النسبة الأكبر من عائدات أموال المخدرات والفدى المالية.

الانفلات الأمني الذي يعتبر العميد “محمد سليمان قنا” رئيس فرع الأمن العسكري في حمص 261 المسؤول المباشر عنها دفع روسيا لإجراء تحرك سريع تمثّل بتعيين العميد “رضوان صقار” المقرب منها والذي يحظى بدعم غرفة مطار حميميم الروسية رئيساً لفرع المخابرات الجوية، وتسليمه ملفّ منطقة “خفض التصعيد” شمال حمص وإنهاء تكليف فرع الأمن العسكري الذي ثَبت تورط ضباطه وعناصره بملفات فساد المنطقة.

وعلى الرغم من التهديدات المبطنة التي أطلقها اللواء “أحمد معلا” أمام وجهاء المدينة خلال اجتماع أمس الثلاثاء، إلا أن الشارع المدني حذّر من مغبّة حدوث أي تصعيد على المستوى الأمني في المنطقة، الأمر الذي سيدفع لانطلاق شرارة أحداث جديدة تعيد الأمور إلى المربع الأول -أحداث 2011-

ونقل نشطاء المرصد عن مصادر متطابقة من مدينة تلبيسة شمال حمص أن متزعمي العصابات الرافضين لإجراء التسويات الحالية همّ بالأصل مجندين لما يخدم رؤساء الأفرع الأمنية بالتالي فإنه يترتب على اللواء “معلا” ومن خلفه اللواء حسام لوقا الطلب المباشر من رؤساء الأفرع إصدار تعليماتهما لمتزعمي العصابات الانصياع لتعليمات اللجنة الأمنية والعسكرية المسؤولة عن تنفيذ برنامج التسوية وعدم إقحام الشارع المدني في صراعهم الداخلي.