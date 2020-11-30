تهديد إسرائيلي ضدّ التموضع الإيراني في سوريا

أكد رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال آفيف كوخافي، أمس الأحد، استمرار الجيش «في العمل بالقوة المطلوبة ضد التموضع الإيراني في سوريا، والاستمرار في الجهوزية الكاملة ضد كل محاولة عدوانية تستهدفنا»، بحسب موقع i24 الإسرائيلي.

جاءت أقوال كوخافي خلال جولة تفقدية قام بها لفرقة «الجولان» في هضبة الجولان المحتل السورية، حيث أجرى تقييمًا عامًا للوضع بمشاركة قائد المنطقة الشمالية وقائد الفرقة وقادة آخرين. وتهدف الجولة الميدانية إلى الحديث عن جهوزية الجيش الإسرائيلي لكافة السيناريوهات على الحدود مع سوريا، مشددًا على أن «الوضع حاليًا طبيعي إلى جانب متابعة جميع التطورات والاحتمالات في المنطقة».

ولفت في هذا الصدد إلى إعلان الجيش الإسرائيلي قبل عشرة أيام عن اكتشاف حقل للعبوات الناسفة في الجولان وتنفيذه غارات على أهداف إيرانية في سوريا ردا على ذلك. وتابع: «رسالتنا واضحة: إننا مستمرون في العمل بالقوة المطلوبة ضد التموضع الإيراني في سوريا، كما أننا مستمرون في الجاهزية الكاملة ضد كل محاولة عدوانية تستهدفنا».

المصدر: الشرق الاوسط