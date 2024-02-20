تهريب المواد الغذائية من لبنان ينعش أسواق حمص.. ما دور النظام والمتنفذين

تشهد خطوط التهريب بين لبنان وسوريا نشاطا في الفترة الراهنة، بالتوازي مع فقدان مجموعة من السلع الضرورية التي تحتاجها الأهالي لسد احتياجاتهم المعيشية بشكل يومي.

ولفت نشطاء المرصد إلى أن الزيت والسمن النباتي بالإضافة للمعلبات والأرز القصير-الطويل وكذلك حفاضات الأطفال والمعكرونة وأصناف عديدة من الغذائيات باتت طرقات التهريب بين لبنان وسوريا وجهتها، بالوقت الذي تفتقر رفوف صالات العرض لدى المؤسسة السورية للتجارة المعنية بتوفير متطلبات السوق المحلية، في ظلّ عدم اتخاذ مسؤولي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لأي إجراء لتخطي حالة النقص الحاد المفروضة على أسواق المدينة.

(م.ح) أحد أبناء مدينة حمص قال في حديثه للمرصد السوري: إن معظم المحلات التجارية باتت تغصّ بأنواع جديدة من أصناف المواد الغذائية التي لم نألفها سابقاً ضمن السوق المحلية، لافتاً في الوقت ذاته إلى الجودة العالية التي تحظى بها الأصناف المهرّبة في حال مقارنتها مع البضائع السورية.

وأكد (م.ح) الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأسباب تتعلق بالأمن والسلامة أن الأهالي يجبرون على دفع أسعار مضاعفة في بعض الأحيان للحصول على السلعة التي يرغبون بشرائها تحت ذريعة أن المواد المهربة (أفضل من ناحية الجودة والتصنيع) وهو أمر لا يمكن نكرانه إلا أن المدخول اليومي لأرباب الأسر لا يشكل توازن بأي شكل من الأشكال بين المتطلبات اليومية وبين الرواتب أو الأجور التي يتم تقاضيها لا سيما من قبل عمال المياومة.

وحول طريقة إدخال البضائع المهربة إلى مركز مدينة حمص التي تغصّ بدوريات الجمارك والتموين التابعة للنظام السوري قال الحاج (لطفي.س) الذي يمتلك سوبر ماركت بأحد أحياء مدينة حمص، إن المهربين يتعاملون مع موزّع رئيسي يعلمه القاصي والداني من أهالي المدينة، وهو الشخص الوحيد الذي يتمكن من إدخال البضائع للمدينة دون أن تتم مصادرتها من قبل الدوريات المعنية بالأمر.

وأشار في معرض حديثه إلى أن المركز الرئيسي لتوزيع البضائع يمتلكه شخص مقرب من شجاع العلي والذي يتكفل بإدخال شاحنات البضائع المتوسطة والصغيرة إلى المدينة بعد وصولها من لبنان بالتنسيق مع حواجز النظام السوري المنتشرة بريف حمص الغربي وبتسهيلات كبيرة يحصل عليها على الحدود اللبنانية-السورية من قبل داعمه الأبرز ميليشيا حزب الله اللبناني.

وعلى الرغم من وصول البضائع لمهربة وتوزيعها على المحلات التجارية من قبل الموزع الرئيسي لها (على عينك يا تاجر) إلا أن أصحاب المحلات يضطرون لإخفائها من على الواجهات ويقوم البعض منهم بإزالة الملصقات الورقية التي تشير إلى بلد المنشأ للتهرب من لجان التفتيش التابعة لمديرية التموين.

تجدر الإشارة إلى أن أسعار المواد الغذائية ضمن مناطق سيطرة النظام السوري شهدت ارتفاعاً لاذعاً، حيث سجل سعر كيلو السكر الأبيض مبلغ 19500 ليرة وكيلو الأرز القصير 22000 ليرة وصفيحة زيت الزيتون مليون ونصف المليون ليرة سورية ما يعادل راتب موظف حكومي لمدة خمسة أشهر متتالية، بينما سجل متوسط أسعار المعلبات (التونة -السردين – البقوليات) ما يقارب 25000 ليرة للعبوة الواحدة.