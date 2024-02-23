توافد أعداد كبيرة من المواطنين إلى ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء للمشاركة بمظاهرة شعبية حاشدة

محافظة السويداء: توافدت أعداد كبيرة من المواطنين من مدينة السويداء والقرى والبلدات المجاورة اليوم إلى ساحة الكرامة وسط المدينة للمشاركة في مظاهرة شعبية حاشدة لتجديد تأكيدهم على مواصلة الانتفاضة الشعبية ضد النظام وحكومته والمطالبة بإسقاط رأس النظام وتطبيق القرار 2254 والإفراج عن المعتقلين، ورفع المتظاهرون لافتات كتبت عليها عبارات “ما ضلّ قوم وانهزموا إلّا إذا اختلفوا وانقسموا” و”الإعلام المضلل ليس غبياً بل هو واثق بغباء متابعيه”.

وشارك أمس العشرات من أبناء السويداء في مظاهرة شعبية جديدة في ساحة الكرامة وسط المدينة، للتأكيد على استمرار الحراك الشعبي والانتفاضة بوجه النظام مطالبين بالحقوق المشروعة، حيث جدد المتظاهرون تمسكهم بمطالبهم بالانتقال السلمي للسلطة في البلاد وإطلاق سراح جميع المعتقلين وتطبيق القرار الدولي 2254، رافعين لافتات كتبت عليها عبارات مناهضة للنظام.