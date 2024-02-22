توتر أمني على خلفية اقتتال بين عائلتين بريف ديرالزور الشرقي

محافظة ديرالزور: اندلعت اشتباكات مسلحة نتيجة اقتتال عشائري بين أبناء العمومة من عائلة “العمشان” من جهة، وعائلة “الكسار” من جهة أخرى، أثناء حفل زفاف بالقرب من شارع العشرين في مدينة البصيرة شرقي دير الزور، وسط معلومات عن استمرار التوتر بين الطرفين، ومناشدات للقوات العسكرية وشيوخ العشائر للتدخل وفض النزاع دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية حتى اللحظة.

وبذلك، يرتفع عدد الاقتتالات نتيجة الأخذ بالثأر والاشتباكات العائلية والعشائرية وفوضى انتشار السلاح بشكل عشوائي بين المدنيين، ضمن مناطق “الإدارة الذاتية منذ مطلع العام الجاري، إلى 9 اقتتالات، أسفرت عن مقتل 5 و إصابة 8 أشخاص بجراح، توزعوا على النحو التالي:

– 6 اقتتالات في دير الزور أسفرت عن إصابة 6 أشخاص بجراح

– 2 اقتتال في الرقة أسفر عن مقتل 5 أشخاص

– اقتتال في حلب أسفر عن إصابة شخصين