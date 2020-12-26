توتر أمني في القامشلي بعد اعتقال “الآسايش” لعناصر من شعبة المخابرات الجوية التابعة للنظام

محافظة الحسكة-المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، توتراً أمنياً في مدينة القامشلي، بعد اعتقال قوات الأمن الداخلي “الآسايش”، 3 عناصر من شعبة المخابرات الجوية في المدينة، حيث اقتادتهم إلى جهة مجهولة، في حين استنفرت قوات النظام، لتنفيذ حملة اعتقال في المنطقة.

والجدير بالذكر، أن قوى الآمن الداخلي “الآسايش” تفرض سيطرتها على مدينة القامشلي، رغم تواجد قوات النظام في عدة مواقع.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، في نوفمبر/تشرين الثاني الفائت، مداهمة قوى الأمن الداخلي “الأسايش”، لعدة مكاتب تعمل في مجال “الصرافة والحوالات” في كل من الدرباسية وعامودا ومدينة القامشلي، وبحسب مصادر المرصد السوري، عمدت قوات “الأسايش” إلى إغلاق بعض المكاتب العاملة في مجال “الصرافة والحوالات” في المناطق آنفة الذكر، بعد مداهمتها بأسلوب “همجي” وفقاً للأهالي، صادرت معداتها من حواسيب وهواتف، لإجبار أصحاب المكاتب على استخراج تراخيص عمل من “الإدارة الذاتية”.

والجدير بالذكر أن مكاتب “الحوالات والصرافة” التي جرى مداهمتها وإغلاقها، تمتلك تراخيص سابقة من النظام السوري.