توتر تشهده مدينة إدلب على خلفية مقتل شابين صباح اليوم وسط اتهامات لعناصر من “تحرير الشام” بقتلهما

محافظة إدلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، توتراً تشهده مدينة إدلب الخاضعة لسيطرة هيئة تحرير الشام، وذلك على خلفية مقتل شابين اثنين صباح اليوم في المدينة، وسط اتهامات من قبل أقربائهم لعناصر حاجز “عين شيب” التابع لتحرير الشام بإطلاق الرصاص على الشابين وقتلهما، دون أي تعليق على الحادثة من قبل الهيئة.

وأشار المرصد السوري صباح اليوم، إلى العثور على جثتين اثنتين في شارع الثلاثين ضمن مدينة إدلب، حيث جرى قتلهما بطلق ناري في ظروف لاتزال مجهولة حتى اللحظة، يأتي ذلك في إطار الفلتان الأمني المسيطر على مناطق نفوذ هيئة تحرير الشام والفصائل في إدلب والأرياف المحيطة بها.

وكان المرصد السوري رصد يوم أمس، العثور على مقاتل من “الجبهة الشامية” الموالية لأنقرة، مقتولاً برصاص مسلحين مجهولين على أطراف بلدة معرة مصرين شمالي إدلب، فيما لم ترد معلومات عن هوية الفاعلين حتى اللحظة.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، يرتفع عدد من قضوا في أرياف إدلب وحلب وحماة واللاذقية، منذ 26 نيسان/أبريل 2018 تاريخ بدء تصاعد الفلتان الأمني في المحافظة، إلى 715 هم: مقاتل من الحزب الإسلامي التركستاني وزوجة قيادي أوزبكي وطفل آخر كان برفقتها، والنائب العام ضمن “وزارة العدل” التابعة لما يعرف بـ”حكومة الإنقاذ”، إضافة إلى 211 مدنياً بينهم 23 طفلاً و21 مواطنة، اغتيلوا من خلال تفجير مفخخات وعبوات ناسفة وإطلاق نار واختطاف وقتل ومن ثم إلقاء الجثث في مناطق منعزلة، و423 عنصراً ومقاتلاً من الجنسية السورية ينتمون إلى “هيئة تحرير الشام” و”فيلق الشام” و”حركة أحرار الشام الإسلامية” و”جيش العزة” وفصائل أخرى عاملة في إدلب، و79 مقاتلاً من جنسيات صومالية وأوزبكية وآسيوية وقوقازية وخليجية وأردنية وتركية، اغتيلوا بالطرق ذاتها. كذلك، تسببت محاولات الاغتيال في إصابة عشرات الأشخاص بجراح متفاوتة الخطورة.