المرصد السوري لحقوق الانسان


توتر في بلدة الجيزة شرقي درعا على خلفية اعتقال فتاة من أبناء البلدة من قِبل حواجز النظام في العاصمة دمشق

أبلغت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن بلدة الجيزة في ريف درعا الشرقي، تشهد توتراً يتمثل بانتشار بعض المسلحين في شوارع البلدة، على خلفية قيام أحد الحواجز الأمنية، التابعة للنظام، باعتقال فتاة من أبناء البلدة في العاصمة دمشق وهي في طريقها إلى محافظة درعا.

وأشار المرصد السوري في 12 يوليو/تموز الجاري، إلى أن عناصر من “الأمن العسكري” التابع للنظام السوري، اعتقلوا مدني من أبناء المزيريب، من على إحدى حواجز درعا المحطة بمدينة درعا، أثناء توجهه إلى عمله، ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن أسباب الاعتقال، يذكر أن المواطن يملك بطاقة “تسوية”.

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