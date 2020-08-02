توتر في بلدة “غرانيج” شرقي دير الزور على خلفية اندلاع قتال مسلح بين عائلتين

توتر في بلدة “غرانيج” شرقي دير الزور على خلفية اندلاع قتال مسلح بين عائلتين

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اقتتالا مسلحا اندلع بين عائلتين في بلدة “غرانيج” الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية شرقي دير الزور، وسط أنباء مؤكدة عن وقوع عدد من الجرحى من كِلا الطرفين، تزامنا مع دعوات من قِبل المدنيين لتدخل وجهاء المنطقة وإيقاف العراك المسلح.

ونشر المرصد السوري في 26 يوليو/تموز المنصرم، أن شخص قُتل وأصيب آخر نتيجة خلاف بين عائلتين، أثناء توزيع إحدى المنظمات موادا إغاثية للأهالي في بلدة جديدة عكيدات في ريف دير الزور الشرقي.

يأتي ذلك في إطار انتشار السلاح والانفلات الأمني في مناطق نفوذ “قسد”.