 توتر في قرية شرقي الرقة بعد حادثة مقتل شاب برصاص عناصر “الأسايش” 

محافظة الرقة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، توترا في قرية “جديد كحيط” التابعة لناحية الكرامة في ريف الرقة الشرقي، وذلك من خلال قيام الأهالي بقطع الطرقات بالإطارات المشتعلة والحجارة، احتجاجًا على حادثة مقتل شاب برصاص عناصر دورية تابعة لقوى الأمن الداخلي “الأسايش” في القرية، يوم أمس، ووفقًا لمصادر المرصد السوري، فإن دورية “الأسايش” كانت تتجول في قرية “جديد كحيط” خلال فترة حظر التجوال، حيث رفض مجموعة شبان الالتزام بالحظر، واندلع خلاف بينهم وبين عناصر دورية “الأسايش”، ليتطور الخلاف إلى مشاجرة أسفرت عن مقتل شاب من القرية وإصابة 4 آخرين.