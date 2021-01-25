توتر في مدينة الباب على خلفية اعتقالات متبادلة بين “الشرطة المدنية” وإحدى عوائل المنطقة

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري، استنفار لعناصر الشرطة المدنية والعسكرية، وبعض الفصائل في مدينة الباب الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها في الريف الشرقي لمحافظة حلب، وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن الاستنفار سببه قيام الشرطة المدنية باعتقال شابين من إحدى عوائل مدينة الباب، لأسباب غير معروفة، مما دفع أفراد عائلة المعتقلين إلى مهاجمة أحد الحواجز التابعة للشرطة المدنية، واختطاف اثنين من عناصر الحاجز بعد تجريدهم من سلاحهم، في محاولة منهم للضغط على قيادة الشرطة وإطلاق سراح المعتقلين.

وأشار المرصد السوري في 23 يناير/كانون الثاني الجاري، إلى أن الشرطة العسكرية الموالية لتركيا، داهمت منازل عوائل مهجرة من محافظة حمص، واعتقلوا 10 شبان من أهالي الحولة، وذلك في حارة مخيم الملعب في مدينة جرابلس.

ووفقًا للمصادر، فإن عناصر الشرطة، كانوا يبحثون عن عناصر لخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، حيث روعوا الأطفال والنساء، وسرقوا مابحوذتهم من ممتلكات شخصية وأموال، واقتادوا الشبان إلى مراكز الشرطة في جرابلس.