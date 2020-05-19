توتر كبير في بلدة سلوك شمال الرقة بعد مقتل عنصر من “جيش الشرقية” برصاص القوات التركية

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مقاتل في فصيل “جيش الشرقية” لقي مصرعه برصاص القوات التركية في ريف الرقة الشمالي، وفي التفاصيل التي حصل عليها المرصد السوري، فإن مشادة كلامية اندلعت بين قوات تركية متمركزة على حاجز سلوك وبين المقاتل على خلفية عدم توقف الأخير على الحاجز، وتطور الأمر إلى إطلاق نار استهدف المقاتل ما أدى لمقتله على الفور.

عقب ذلك قامت مجموعة من الفصيل باستهداف آليات وموقع للأتراك في المنطقة بالأسلحة الرشاشة، وسط توتر كبير يسود البلدة.