توتر وإطلاق نار بين دورية تابعة لـ”الأسايش” وأفراد من عشيرة “البوسرايا” في مدينة الرقة

محافظة الرقة: أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن دورية تابعة لقوى الأمن الداخلي “الأسايش” مدعومة بقوات التدخل السريع “HAT” داهمت منازل مطلوبين بقضايا جنائية من عشيرة “البوسرايا” قرب شارع تل أبيض بمدينة الرقة، مما أدى إلى اندلاع اشتباكات بالأسلحة الخفيفة بين عناصر “الأسايش” والتدخل السريع من جهة، ومسلحين من عشيرة “البوسرايا” من جهة أُخرى، وسط توتر مستمر تشهده مدينة الرقة في الوقت الحالي، بعد تمكن عناصر “الأسايش” من اعتقال بعض من أفراد عشيرة البوسرايا، وجاء ذلك على خلفية الاقتتال المسلح الذي اندلع بين عشيرتي “البوسرايا” و”السخاني” في مدينة الرقة قبل أيام، والذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من كلا الطرفين، بالإضافة تضرر ممتلكات المدنيين بفعل القتال المسلح، ووجود دعاوى قضائية بحق أفراد العشيرتين.

وفي الـ 24 من أبريل/نيسان، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى اندلاع اشتباكات عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة، بين عشيرة البوسرايا من جهة، وعشيرة السخنة من جهة أُخرى، وذلك في شارع تل أبيض وسط مدينة الرقة، الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي، وبحسب مصادر المرصد السوري من داخل المدينة، فإن أكثر من 10 مصابين سقطوا جراء الاشتباك العشائري من كلا الطرفين، وسط معلومات مؤكدة عن وقوع قتلى، دون معرفة الحصيلة النهائية.