توتر واعتقالات متبادلة بين “فرقة الحمزة” و “جيش الأحفاد” في مدينة الباب شرقي حلب

محافظة حلب: أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، من مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها بريف حلب الشرقي، بأن مدينة الباب تشهد توتر بين فصيل “جيش الأحفاد” من جهة، و “فرقة الحمزة” من جهة أُخرى، والمنضويين ضمن مايسمى “الجيش الوطني” وبحسب المصادر، فإن التوتر سببه قيام “جيش الأحفاد” باعتقال عنصر من “فرقة الحمزة” لترد الأخيرة بالانتشار في مناطق عدة من مدينة الباب، واعتقال عناصر من “جيش الأحفاد”

المرصد السوري لحقوق الإنسان، أشار يوم أمس، إلى اندلاع اشتباكات بالأسلحة الخفيفة بين عائلتين في قرية تل شعير بريف مدينة جرابلس، شرقي حلب، ووفقًا لنشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، من المنطقة، فإن الاشتباكات أسفرت عن مقتل رجل مسن، بالإضافة إلى سقوط جرحى من كلا العائلتين، حيث تدخلت الشرطة العسكرية، وفرضت حظرًا للتجول في القرية، وسط معلومات عن سقوط جرحى أيضا من عناصر “الشرطة العسكرية” الموالية لتركيا.