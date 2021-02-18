توقيف أحد عناصر تنظيم الدولة خلال محاولته التسلل إلى تركيا

توقيف أحد عناصر تنظيم الدولة خلال محاولته التسلل إلى تركيا

ألقت السلطات التركية، الخميس، القبض على أحد عناصر تنظيم الدولة أثناء محاولته التسلل إلى البلاد بطريقة غير قانونية في ولاية كيليس الحدودية مع سوريا.

وقالت وكالة الأناضول نقلاً عن مصادر أمنية إن فرق الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في قيادة درك كيليس، تلقت أنباء عن محاولة أحد عناصر التنظيم الدخول إلى تركيا قادمًا من سوريا، وأطلقت عملية لإلقاء القبض عليه بالتنسيق مع النيابة العامة في الولاية.

وأشارت المصادر إلى أن العملية أسفرت عن إلقاء القبض على “س أ”، يحمل الجنسية الكازاخية أثناء محاولته تجاوز الحدود بطريقة غير قانونية.

ولفتت إلى أن عنصر التنظيم مدرج على القائمة الحمراء للإرهابيين المطلوبين.

وتصنف السلطات التركية الإرهابيين المطلوبين ضمن 5 قوائم أخطرها الحمراء، تليها الزرقاء، ثم الخضراء، فالبرتقالية، وأخيرًا القائمة الرمادية.

المصدر: الأناضول

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