توقيف عصابة تهريب أشخاص من سوريا إلى لبنان
تمكنت إحدى دوريات أمن الدولة من توقيف فان هيونداي عند معبر الكنيسة في بلدة شدرا، وبداخله السائق اللبناني (أ. م) وثمانية رجال وامرأتان وأربعة أولاد، جميعهم من التابعية السورية. كما تمكنت أيضاً من توقيف اللبناني (ح. ف) الذي كان يعمل على تأمين عبور السوريين وتوصيلهم إلى الطريق العام سيراً على الأقدام، فيما تمكن فان آخر نوع هيونداي من الفرار، ثم تمّ العثور عليه مع سيارة أخرى رباعية الدفع من دون وجود أحد بداخلها، وذلك بمؤازرة من دورية تابعة لفوج الحدود البريّ الأول”.
وبحسب بيان صادر عن المديرية العامة لأمن الدولة، فإن معلومات توافرت عن عملية تهريب أشخاص من سوريا إلى لبنان بين بلدتي شدرا والخالصة في عكار سيراً على الأقدام، يتم بعدها نقلهم إلى طرابلس وبيروت بحافلات صغيرة.
المصدر:النهار