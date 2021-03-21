تيارات سياسية سورية معارضة تتحضر للإعلان عن كيان سياسي جديد في دمشق

تتحضر مجموعة من التيارات السياسية السورية المعارضة للإعلان عن تشكيل كيان سياسي جديد يضم هيئات ذات طابع قومي عربي، وأخرى يسارية، إضافة إلى أحزاب وحركات كردية وتركمانية.

وذكرت مصادر مطلعة أن التيار الجديد يحمل اسم “الجبهة الوطنية الديمقراطية” (جود) ويضم أحزابا وقوى معارضة من الداخل والخارج، هي: هيئة التنسيق الوطنية بمكوناتها، المبادرة الوطنية، كوادر الشيوعيين، حزب التضامن العربي، تيار بدنا الوطن، الحزب التقدمي الكردي، حزب الوحدة الكردية، الحركة التركمانية، مجموعة الشباب الوطني.

وبيّنت المصادر لـ”العربي الجديد”، أن الإعلان عن الجبهة سيكون في السابع والعشرين من الشهر الجاري من فندق في العاصمة السورية دمشق بالنسبة للتيارات الموجودة في الداخل وعبر الإنترنت للتيارات المعارضة خارج سورية، مبيّنة أن الجبهة ستضم عدة شخصيات سورية مستقلة.

وينظر إلى هيئة التنسيق الوطنية والتي تأسست أواخر عام 2011، من ائتلاف عدة أحزاب وهيئات، باعتبارها تمثل معارضة الداخل السوري. وتعد هذه الهيئة التي يرأسها حسن عبد العظيم (88 سنة) منذ التأسيس أبرز مكونات الجبهة الجديدة التي تضاف إلى سلسلة من الهيئات والمجالس التي ظهرت خلال سنوات الثورة السورية، بدأت بالمجلس الوطني السوري الذي تشكل أواخر عام 2011.

ولم يصمد هذا المجلس طويلا وهو ما دفع المعارضة السورية إلى تشكيل الائتلاف الوطني السوري في عام 2013 وهو يعد المظلة السياسية الأشمل لقوى المعارضة والثورة السورية. وتعرض الائتلاف منذ ذاك الحين لاهتزازات سياسية دفعت أبرز مؤسسيه للانسحاب منه، ومواصلة العمل السياسي في منصات أخرى أو كمستقلين.

كما تضم الجبهة الجديدة حزبين كرديين ما يؤكد أن المساعي التي تبذل لتشكيل مرجعية سياسية كردية واحدة في سورية لم تنجح حتى اللحظة، رغم أن المجلس الوطني الكردي وحزب الاتحاد الديمقراطي أكبر كيانين سياسيين كرديين في سورية انخرطا في حوار منذ نحو عام.

المصدر: العربي الجديد