ثلاثة ألمان من أصل سوري يفوزون في الانتخابات البرلمانية.. مَن هم؟

حقّق ثلاثة ألمان من أصل سوري فوزاً في الانتخابات البرلمانية التي جرت، أمس الأحد، اثنان منهم بعضوية البرلمان الألماني “البوندستاغ”، والثالث بعضوية برلمان ولاية برلين.

وأكّدت كل من رشا نصر ولمياء قدور عبر حساباتهما في “فيس بوك” فوزهما بمقاعد في البرلمان الألماني “البوندستاغ”، كما أكّد السوري جيان عمر فوزه بمقعد في برلمان ولاية برلين.

رشا نصر

رشا نصر سورية الأصل من محافظة السويداء، ولدت في مدينة درسدن عاصمة ولاية ساكسونيا شرقي ألمانيا، عام 1992، وتحمل شهادة بكالوريوس في العلوم السياسية والفلسفة من جامعة درسدن.

عملت كمنسقة لجوء ولاحقاً منظِمة اندماج في مدينة فرايبرغ، حيث تقول إن “هذا العمل شجعها على الانخراط في السياسة والدفاع عن مصالح الناس”.

انضمت “نصر” إلى الحزب “الاشتراكي الديمقراطي” الألماني، عام 2017، وترشحت للانتخابات باسمه عن الدائرة الثانية في مدينة درسدن.

لمياء قدور

لمياء قدور (34 عاماً) كاتبة وباحثة في الدراسات الإسلامية ومرشحة عن حزب “الخضر” في مدينة دويسبورغ، وهي سورية الأصل وتنحدر من بلدة أطمة في ريف إدلب.

تقول إن غايتها هي المساهمة في وضع “قانون هجرة حقيقي”، وهو من المطالب الأساسية لحزبها (الخضر)، إضافة إلى انتهاج سياسة “خضراء” تقوم على التعددية والتنسيق مع المنظمات غير الحكومية في جميع أرجاء العالم.

جيان عمر

جيان عمر مرشح حزب “الخضر” عن دائرة برلين الوسطى، من مواليد 1985 في مدينة القامشلي بريف الحسكة شمال شرقي سوريا.

يعيش في ألمانيا، منذ عام 2005. درس العلوم السياسية والاجتماعية في جامعة برلين. ومهتم بشكل خاص في القضايا البيئية والاجتماعية والهجرة.

كان يشغل سابقاً منصب الناطق الإعلامي باسم “تيار المستقبل” الكردي في سوريا، وهو ناشط سياسي كردي سوري معارض لنظام الأسد ومعروف بمواقفه المؤيدة للثورة السورية.

انتهت عملية الاقتراع لـ الانتخابات الألمانية، مساء أمس الأحد، والتي تنافس فيها 6 آلاف و211 مرشحاً و47 حزباً على 709 مقاعد في البرلمان الاتحادي، من خلال الحصول على غالبية أصوات الناخبين البالغ عددهم قرابة الـ 60.4 مليون مقترع.

ووفقاً للنتائج الرسمية غير النهائية، فقد حصل الحزب “الديمقراطي الاشتراكي” على 206 مقاعد، وائتلاف حزبي “الاتحاد الديمقراطي المسيحي/ الاتحاد الاجتماعي المسيحي” على 196، و”الخضر” على 118، و”الديمقراطي الحر” على 92، وحزب “البديل من أجل ألمانيا” على 83، وحزب “اليسار” على 39 مقعداً في البرلمان.

المصدر: سوريا تي في

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