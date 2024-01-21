ثلثيهم من الجنسية الإيرانية واللبنانية والعراقية.. ارتفاع حصيلة قتلى الاستهداف الإسرائيلي لمبنى المزة فيلات إلى 12

ارتفع إلى 12 تعداد القتلى الذين لقوا مصرعهم باستهداف إسرائيلي لمبنى في حي المزة فيلات بالعاصمة دمشق يوم أمس السبت، والقتلى هم: 5 إيرانيين بينهم 3 قيادات في الحرس الثوري الإيراني، و4 سوريين متعاقدين مع الميليشيات الإيرانية، و2 لبنانيين، و1 عراقي الجنسية، ويقع المبنى المستهدف، ضمن منطقة أمنية في حي المزة فيلات في العاصمة دمشق، وهو أحد مباني الحرس الثوري الإيراني في المنطقة، كما ويقطن في الحي قيادات من “الحرس الثوري” الإيراني وحركة “الجهاد الإسلامي” و”حزب الله” اللبناني.

وكانت مصادر المرصد السوري أشارت صباح اليوم إلى أن شعبة المخابرات العسكرية نفذت خلال الساعات الفائتة حملة أمنية واسعة في منطقة المزة فيلات بالعاصمة دمشق، وذلك على خلفية الاستهداف الإسرائيلي لمبنى في المنطقة يوم أمس السبت، ووفقاً لمصادر المرصد السوري فإن المخابرات العسكرية اعتقلت شخصين اثنين على الأقل حتى هذه اللحظة من القاطنين في المزة فيلات، أحدهما صف ضابط، وسط الحملة.

وبذلك يرتفع إلى 90، تعداد القتلى العسكريين الذين قضوا جميعاً بما لا يقل عن 14 استهداف إسرائيلي على الأراضي السورية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في تشرين الأول 2023 وحتى يومنا هذا، ومن ضمن القتلى 74 من حزب الله والمجموعات الإيرانية والسوريين العاملين معهما، و2 مجهولي الهوية والبقية أي الـ 14 هم من قوات النظام.

القتلى بالتفصيل هم:

– 56 من ميليشيات الإيرانية غير سوريين أبرزهم رضى موسوي والعميد الحاج صادق، ومن بين الحصيلة 20 من حزب الله.

– 20 من السوريين العاملين مع حزب الله والحرس الثوري الإيراني.

– 14 من قوات النظام.

كما استشهدت سيدة وهي زوجة عنصر سوري بالميليشيات الإيرانية، إضافة لابنته وابن شقيقه بضربات إسرائيلية على منطقة مطار النيرب بحلب، وبذلك يبلغ العدد الكلي للخسائر البشرية 93 شخص.