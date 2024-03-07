“ثورة لكل السوريين”.. العشرات من المواطنين يجددون تأكيدهم على استمرار الإنتفاضة الشعبية في السويداء

محافظة السويداء: شارك العشرات من المواطنين من أبناء السويداء اليوم في مظاهرة شعبية جديدة في ساحة الكرامة وسط المدينة، للتأكيد على استمرار الانتفاضة الشعبية والحراك السلمي لأبناء المحافظة في وجه النظام وحكومته، ولتجديد المطالب المحقة المتمثلة بإسقاط رأس النظام والانتقال السياسي للسلطة والإفراج عن المعتقلين وتطبيق القرار الدولي 2254، ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها عبارات “الحرية لا تمنح وإنما يتم انتزاعها” و”ثورة لكل السوريين هنا السويداء هنا سوريا” وتأتي المظاهرة في ظل استمرار الانتفاضة الشعبية في السويداء للشهر السابع على التوالي.

وفي 5 آذار الجاري، شارك العشرات من ابناء السويداء في مظاهرة جديدة ضمن سلسلة المظاهرات اليومية في ساحة الكرامة وسط المدينة، مؤكدين على مطالبهم المحقة في إسقاط النظام والانتقال السلمي للسلطة وتطبيق القرار 2254 والإفراج عن المعتقلين، ورفع المتظاهرون لافتات كتبت عليها عبارات “النظام السوري هدم نصف سوريا وبعدو ياخد ضريبة مسقفات”، و”شعب سوريا الطيب يستحق الحياة” و”ضرب الرصاص ولا حكم النذل فينا”.