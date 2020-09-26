جائحة كورونا ضمن مناطق النظام السوري: أعداد الإصابات ترتفع إلى 30 ألف والوفيات إلى أكثر من 1600 في ظل استمرار “السلطات” بالكذب والتستر عن الأرقام الحقيقة

جائحة كورونا ضمن مناطق النظام السوري: أعداد الإصابات ترتفع إلى 30 ألف والوفيات إلى أكثر من 1600 في ظل استمرار “السلطات” بالكذب والتستر عن الأرقام الحقيقة

يواصل المرصد السوري لحقوق الإنسان مواكبة تفشي فيروس كورونا ضمن مناطق نفوذ النظام السوري، الذي يستمر بدوره بالكذب بما يخص الأرقام الحقيقة للإصابات والوفيات، حيث رصد المرصد السوري تسجيل نحو 4100 إصابة جديدة خلال الأيام الفائتة في عموم المحافظات السورية، وسط تسجيل 275 حالة وفاة جديدة بالفيروس خلال الفترة ذاتها، ولاتزال محافظات حلب ودمشق وريفها تسجل القسم الأكبر من الحالات، وسط أوضاع طبية كارثية.

ووفقا لآخر إحصائيات المرصد السوري المستمدة من مصادر طبية موثوقة ضمن مناطق سيطرة قوات النظام، فإن أعداد المصابين بفيروس “كوفيد-19” بلغت نحو 30050 إصابة مؤكدة، تعافى منها 3900 بينما توفي 1605 شخص، وتتوزع الإصابات على مختلف المحافظات السورية إلا أن غالبية الإصابات والوفيات تتركز في كل من حلب ودمشق وريفها بشكل رئيسي.