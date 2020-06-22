جامعة إدلب تهدد الطلاب لعدم دفعهم الرسوم بمنعهم تقديمهم الامتحان

أفادت مصادر طلابية في جامعة إدلب، بأن إدارة الجامعة فرضت قرارات مجحفة بحق الطلاب في ظل نزوح الأهالي والظروف الاقتصادية الراهنة التي يمر بها سكان مناطق نفوذ هيئة تحرير الشام والفصائل.

وفي سياق ذلك، أعلنت إدارة الجامعة عن عدم السماح للطلاب بتقديم الامتحانات إلا بعد دفع القسط السنوي.

ويستاء الطلاب من تحذير الطلاب وتهديدهم بالفصل وتعليق امتحاناتهم في حال رفضهم دفع كامل المبلغ.

وفي شهادته للمرصد السوري قال أحد الطلاب النازحين من بلدة خان شيخون، إن الكادر التعليمي أرسل تحذيرات له تقضي بالتوقف في حال لم يستوفوا كامل المبلغ منه.

ولا تزال العملية التعليمية مستمرة في جامعة إدلب التابعة لـ”حكومة الإنقاذ”، في ظل انتشار وباء يهدد العالم بأسره، بينما تشهد إدلب والمناطق المتصلة بها ظروفا لا تقل عن انتشار الوباء، حيث يجتمع الفقر والنزوح وغياب أدنى مقومات العيش.

وتأسست جامعة إدلب في بداية 2015 بعد سيطرة الفصائل على مدينة إدلب وريفها، وانتزاعها من من قوات النظام، وتضم آلاف الطلاب دون وجود اعتراف بالشهادة الصادرة عنها ولا تخول حاملها لأي عمل كان خارج حدود إدلب.