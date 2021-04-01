 جبهات جبل الزاوية جنوبي إدلب تشهد قصفاً صاروخياً متبادلاً بين قوات النظام وفصائل “الفتح المبين”

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، فجر وصباح اليوم الخميس، قصفاً صاروخياً متبادلاً بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، وفصائل غرفة عمليات الفتح المبين من جهة أخرى، على محاور البارة وبينين والفطيرة وكنصفرة وفليفل بريف إدلب الجنوبي، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن، على صعيد متصل استهدفت قوات النظام بعد منتصف ليل الأربعاء-الخميس، بالرشاشات الثقيلة، أماكن في محيط قليدين والعنكاوي بسهل الغاب شمال غربي حماة، وسط تحليق متواصل لطائرات استطلاع روسية في أجواء منطقة “بوتين-أردوغان”.

ورصد المرصد السوري يوم أمس، قصفاً صاروخياً بصواريخ “غراد” نفذته فصائل غرفة عمليات “الفتح المبين”، استهدفت مواقع لقوات النظام في داديخ وخان السبل ضمن القطاع الشرقي من الريف الإدلبي، في حين قصفت قوات النظام مناطق في محيط مجدليا جنوب شرقي إدلب، ومناطق أخرى في الفطيرة وسفوهن وأطراف كنصفرة والبارة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، ولا معلومات عن خسائر بشرية، على صعيد متصل تشهد أجواء إدلب تحليق لطائرات استطلاع بشكل مكثف منذ ساعات طويلة.