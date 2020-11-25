جراء خلافهم على تقاسم المسروقات.. اشتباكات ليلية بين الفصائل الموالية لأنقرة في ريف تل تمر شمالي الحسكة

محافظة الحسكة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: علم المرصد السوري، أن اشتباكات عنيفة اندلعت بعد منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء بين الفصائل الموالية لأنقرة فيما بينها، وذلك في قريتي ريحانية وقاسمية شمالي غربي تل تمر ضمن منطقة “نبع السلام” في ريف الحسكة، وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن الاشتباكات جرت نتيجة خلافهم على تقاسم المسروقات من منازل المواطنين والاستيلاء على أراضٍ زراعية في المنطقة.

ونشر المرصد السوري، يوم الأمس، أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن عناصر من الفصائل الموالية لتركيا حرقوا عدة منازل في قرية باب الفرج التي تسيطر عليها فرقة المعتصم بريف أبو راسين في ريف الحسكة، بعد سرقة محتوياتها والكابلات الكهربائية منها.

وكان عناصر من الفصائل الموالية لتركيا قد سرقوا مقتنيات كنيسة “مار توما” للسريان الأرثذكس في حي الكنائس برأس العين ضمن مناطق “نبع السلام” في ريف الحسكة.

وتشمل المقتنيات المسروقة، معدات معدنية ونحاسية وأجهزة كهربائية وفق مصادر أهلية.

وفي سياق ذلك، اتهم عناصر الفصائل الموالية لتركيا بسرقة مقتنيات الكنيسة من قبل لصوص محليين.