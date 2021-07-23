جرائم القتل تتواصل في “دويلة” الهول عبر مقتل 3 لاجئين عراقيين بينهم امرأة برصاص أذرع تنظيم “الدولة الإسلامية”

محافظة الحسكة: يتواصل مسلسل الجرائم ضمن “دويلة” الهول في ظل النشاط الكبير لأذرع تنظيم “الدولة الإسلامية” في المخيم الواقع جنوب شرقي الحسكة، حيث وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل 3 لاجئين من الجنسية العراقية بينهم امرأة، برصاص مسلحين من خلايا التنظيم، خلال الساعات الفائتة، وذلك ضمن القسمين الأول والثاني من المخيم.

والجدير بالذكر أن تعداد الجرائم منذ انتهاء المرحلة الأولى للحملة الأمنية بلغ 19 جريمة قتل، وهو مؤشر لا يدعو للتفاؤل وسط تخوف من عودة جرائم القتل للتصاعد في مخيم الهول.

المرصد السوري رصد في 14 الشهر الجاري، مقتل لاجئة عراقية في مخيم الهول أقصى جنوب شرقي الحسكة، وذلك في جريمة جديدة ضمن “الدويلة” التي يسرح ضمنها خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” بشكل كبير، حيث جرت الجريمة الجديدة فجر اليوم الأربعاء، ونفذتها طفل من الجنسية التركية من أذرع التنظيم يبلغ الـ 14 من عمره حين قام بإطلاق النار على اللاجئة ضمن القسم الأول من المخيم ليتم إلقاء القبض عليه بعد تنفيذه لجريمته.