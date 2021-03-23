جرائم القتل تتواصل في “دويلة” الهول على يد أذرع تنظيم “الدولة الإسلامية” عبر مقتل اثنين من اللاجئين العراقيين

محافظة الحسكة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: عثر عناصر قوى الأمن الداخلي ” الأسايش” اليوم الثلاثاء على جثة لاجئ عراقي مقتولًا بعدة طلقات نارية في الرأس، وذلك ضمن القسم الأول من “مخيم الهول” الخاص باللاجئين العراقيين، في حين شهد “مخيم الهول” يوم أمس عملية اغتيال أخرى، طالت لاجئ عراقي أيضا، وذلك بعد استهدافه بعدة رصاصات من مسدس كاتم للصوت، وذلك ضمن القسم الثاني من المخيم، يأتي ذلك في ظل تصاعد واستمرار عمليات الاغتيال التي يشهدها “مخيم الهول” أو مايعرف بـ “دويلة الهول” والتي ينفذها أذرع وخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” المتواجدة ضمن المخيم الواقع في الريف الشرقي لمحافظة الحسكة.

وفي 20 آذار/مارس الجاري، شهد “مخيم الهول” في ريف الحسكة الشرقي، عملية اغتيال جديدة، طالت لاجئة من الجنسية العراقية، على يد أذرع وخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” المتواجدة ضمن المخيم، وبحسب مصادر المرصد السوري، جرى اغتيال اللاجئة بواسطة طلق ناري في الرأس، داخل خيمتها في القسم الأول من “مخيم الهول”.