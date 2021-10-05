جرحى باقتتال مسلح بين مسلحين من محافظة دير الزور وآخرين من مدينة الباب شرقي حلب

محافظة حلب : رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، اندلاع اشتباكات بين مسلحين من أبناء مدينة الباب من جهة، وآخرين من أبناء محافظة دير الزور من جهة أُخرى، وسط مدينة الباب الخاضعة لسيطرة القوات التركية وفصائل “الجيش الوطني” شرقي حلب، وسط إطلاق نار كثيف داخل المدينة، وإغلاق المحال التجارية، ما أدى لسقوط جرحى.

يأتي ذلك في ظل الفوضى والفلتان الأمني ضمن مناطق سيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها.

وفي الثاني أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى اندلاع اشتباكات عنيفة بين عشيرة” المجادمة” التابعة لـ “حركة أحرار الشام” الإسلامية من جهة، و عشيرة “الشمر” التابعة لـ “الجبهة الشامية” من جهة أٌخرى في قريتي “التفريعة” و “السكرية” ضمن مناطق نفوذ القوات التركية وفصائل “الجيش الوطني” بريف مدينة الباب شرقي حلب ، وذلك على خلفية خلافات قديمة تتعلق بخطوط التهريب إلى مناطق النظام.