جرحى بانفجار عبوة ناسفة بسيارة وسط الأحياء السكنية في مدينة الباب شرقي حلب

محافظة حلب-المرصد السوري لحقوق الإنسان: دوى انفجار في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، نتيجة عبوة ناسفة بسيارة، انفجرت قرب مسجد وسط الأحياء السكنية، ما أدى لوقوع عدة إصابات بجروح طفيفة، إضافة إلى أضرار مادية كبيرة في الموقع.

وكانت قوات الشرطة والأمن العام في مدينة عفرين شمالي حلب قد فككت سيارة كانت معدة للتفجير قرب الأحياء السكنية.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد وثّق، في 7 نوفمبر/تشرين الثاني، مقتل 3 عناصر من فرق “الهندسة” التابعة لـ”شرطة الباب” بريف حلب الشمالي الشرقي، جراء انفجار عبوة ناسفة بعد أن قاموا بتكفيكها في مدينة الباب، الخاضعة لسيطرة فصائل غرفة عمليات “درع الفرات”.