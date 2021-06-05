جرحى بصفوف “الأسايش” جراء انفجار عبوة ناسفة استهدف حافلة تقلهم في ريف دير الزور الغربي

محافظة دير الزور: انفجرت عبوة ناسفة بسيارة تقل عناصر من قوى الأمن الداخلي “الأسايش” أثناء مرورها قرب دوار بلدة الحصان بريف دير الزور الغربي، مما أسفر عن إصابة 4 عناصر ممن كانوا على متن الحافلة.

وفي 31 أيار/مايوم، المنصرم، رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، انفجاراً ضرب قرية الحصان الخاضعة لنفوذ قوات سوريا الديمقراطية غربي دير الزور، ناجم عن عبوة ناسفة انفجرت عند مرور سيارة عسكرية تابعة لقوى الأمن الداخلي “الأسايش” ما أدى لإصابة عنصر بجراح بالإضافة لحدوث أضرار مادية.