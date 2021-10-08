جرحى بصفوف المدنيين جراء قصف صاروخي نفذته قوات النظام على شمال شرقي إدلب

وثّق نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، إصابة 3 مدنيين جراء سقوط عدة قذائف صاروخية على بلدة معارة النعسان، في الريف الشمالي الشرقي لمحافظة إدلب، مصدرها قوات النظام المتمركزة على أطراف بلدة تفتناز، تزامن ذلك مع قصف صاروخي نفذته قوات النظام على مناطق بريف حلب الغربي، ضمن منطقة “خفض التصعيد”

المرصد السوري لحقوق الإنسان، كان قد أشار يوم أمس، إلى أن إحدى الغارات الجوية التي نفذتها الطائرات الروسية صباح اليوم على محيط قرية بسنقول بريف إدلب الغربي، طالت مقر “العصائب الحمراء” التابع لـ “هيئة تحرير الشام”، ما أدى إلى مقتل عنصر الهيئة وإصابة 7 آخرين نتيجة الضربة الجوية.