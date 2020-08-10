جرحى بصفوف “قسد” جراء استهداف سيارة تقلهم بقنبلة يدوية في ريف دير الزور الشرقي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، وقوع عدة إصابات بصفوف عناصر من قوات سوريا الديمقراطية، جراء قيام مجهولين بإلقاء قنبلة يدوية على سيارة تقلهم في قرية الشعفة بريف دير الزور الشرقي.

وكان المرصد السوري قد أشار في 7 أغسطس الجاري، إلى أن مجهولون استهدفوا بقذيفة هاون، مقرا لـ”قسد” في بلدة ذيبان في ريف دير الزور الشرقي، دون ورود معلومات عن إصابات.

ويذكر أن “قسد” تتخد مركز البريد في البلدة مركزا عسكريا لها، وكان المرصد السوري وثق، مقتل قائد فوج البوكمال التابع لـ”قسد”، في بلدة هجين شرق دير الزور، جراء استهدافه من قبل مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية