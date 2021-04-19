جرحى بقصف صاروخي للقوات التركية والفصائل على منطقة عين عيسى شمالي الرقة

محافظة الرقة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد ظهر اليوم الاثنين، تجدد القصف الصاروخي من قبل القوات التركية برفقة الفصائل الموالية لها، على قرية صيدا بريف عين عيسى، وأماكن أخرى في المنطقة الواقعة شمالي الرقة، ووفقا لمصادر المرصد فقد استهدف القصف محطة وقود بأطراف عين عيسى الغربية، الأمر الذي أدى لإصابة 3 أشخاص واحتراق صهريج مازوت أيضاً. وكان المرصد السوري رصد أمس، قيام القوات التركية والفصائل الموالية لها، بقصف مناطق في قرية صيدا بريف عين عيسى واستهداف طريق الحسكة-حلب الدولي المار في المنطقة، دون معلومات عن خسائر بشرية. ونشر المرصد السوري يوم أمس الأول، أن القوات التركية والفصائل الموالية لها قصفت بالأسلحة الثقيلة، قريتي هوشان ودبس وطريق “m4” حلب-الحسكة الدولي غربي ناحية عين عيسى في ريف الرقة الشمالي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن، ويأتي ذلك، بعد أكثر من 5 أيام من الهدوء الحذر على تلك المحاور.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، في 10 نيسان، استتفارًا لـ”قسد” ضمن ناحية عين عيسى وكامل محاورها، تزامنًا مع تجهيز أسلحتها الثقيلة والمدفعية في الخطوط الخلفية، لنقاط التماس مع الفصائل الموالية لتركيا، دون معرفة الأسباب.

ويأتي ذلك، بعد محاولة التسلل الأخيرة للفصائل الموالية لتركيا، في 9 نيسان، حيث كان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، اشتباكات بالأسلحة الرشاشة، ما بين “قسد” من جهة، والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى، إثر تسلل الأخيرة على قرية جديدة قرب طريق الـ “m4” بريف عين عيسى بريف الرقة، تزامنًا مع قصف من القوات التركية والفصائل الموالية لها على قرى جديدة وصيدا ومواقع شرقي ناحية عين عيسى، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل الخميس 8 نيسان ، اشتباكات عنيفة، بين القوات التركية والفصائل الموالية لها من جانب، وقوات سوريا الديمقراطية من جانب آخر، على محور قرية صيدا بريف عين عيسى، شمالي الرقة، في هجوم للأول على المنطقة، ترافقت مع قصف واستهدافات متبادلة، فيما تمكنت “قسد” من التصدي للهجوم، كما تمكنت من إعطاب مدرعة للمهاجمين.