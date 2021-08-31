جرحى بينهم أطفال بانفجار مجهول في منزل عنصر في الفصائل الموالية لتركيا في جرابلس

جرحى بينهم أطفال بانفجار مجهول في منزل عنصر في الفصائل الموالية لتركيا في جرابلس

محافظة حلب: أصيب 5 أشخاص بينهم أطفال، جراء انفجار مجهول يرجح أنه نتيجة مواد متفجرة، داخل منزل عنصر في فصيل الفرقة التاسعة وسط مدينة جرابلس شمال شرقي حلب الخاضعة لنفوذ الفصائل الموالية لتركيا، فيما رجحت مصادر محلية بأن الانفجار نتيجة اسطوانة غاز منزلي.

وفي 19 آب، دوى انفجار عنيف في جرابلس الخاضعة لنفوذ الفصائل الموالية لتركيا في ريف حلب، نتيجة انفجار مستودع ذخيرة للفصائل العسكرية.

وفي سياق آخر، أصيب رجل وامرأة بجروح، جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة نوع “سنتافيه” بالقرب من مقبرة الشيخ سعد في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي.