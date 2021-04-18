جرحى بينهم طفل وسيدة في انفجار عبوة ناسفة ضمن أحد أحياء حلب الشرقية

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، انفجاراً ضرب حي مساكن هنانو الواقع بالقسم الشرقي من مدينة حلب الخاضعة لسيطرة قوات النظام، ناجم عن عبوة ناسفة انفجرت بالحي ما أدى لإصابة 5 أشخاص على الأقل، بينهم طفل وسيدة.

ووثق المرصد السوري في العاشر من آذار الفائت، استشهاد طفل متأثرًا بجراحه التي أصيب بها مع 3 آخرين، جراء انفجار جسم متفجر من مخلفات الحرب بحي الميسر بمدينة حلب، وكان المرصد السوري قد رصد، إصابة 4 أطفال بجروح متفاوتة، نتيجة انفجار جسم متفجر، في أحد الأحياء ضمن مناطق نفوذ النظام السوري في حلب.