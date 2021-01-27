جرحى جراء استهداف سيارة مدنية بصاروخ موجه من قِبل قوات النظام في ريف حلب الغربي

وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، إصابة مدنيين إثنين جراء قيام قوات النظام باستهداف سيارة مدنية بصاروخ موجه في قرية تديل ضمن الريف الغربي لمحافظة حلب، في حين استهدفت فصائل “الفتح المبين” بالمدفعية الثقيلة مواقع قوات النظام في قرية معرة موخص بريف إدلب الجنوبي.

وأشار المرصد السوري، صباح اليوم إلى أن قوات النظام جددت قصفها البري على منطقة “خفض التصعيد” في إطار الخروقات المتواصلة لوقف إطلاق النار المزعم هناك، حيث رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد منتصف ليل الثلاثاء-الأربعاء سقوط قذائف صاروخية أطلقتها قوات النظام على مناطق في سفوهن والفطيرة ومحيط كنصفرة وبينين وفليفل ضمن ريف إدلب الجنوبي، كما استهدفت بالرشاشات الثقيلة أماكن في سهل الغاب شمال غربي حماة، ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية.