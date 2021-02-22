جرحى جراء اندلاع عراك مسلح بين مجموعات تابعة لـ “الجبهة الشامية” في مدينة تل أبيض ضمن مناطق “نبع السلام” شمالي الرقة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اندلاع عراك مسلح بين مجموعات عسكرية تابعة لفصيل “الجبهة الشامية” الموالي لأنقرة في مدينة تل أبيض عند الحدود السورية – التركية في الريف الشمالي لمحافظة الرقة، وبحسب مصادر المرصد السوري، أسفر الاشتباك عن سقوط ثلاثة جرحى من المجموعات المتقاتلة في ما بينها، وسط حالة من الذعر بين أوساط المدنيين نتيجة الاشتباكات المندلعة بين الأحياء السكنية.

المرصد السوري كان قد أشار في الـ 19 من فبراير/شباط الجاري، بأن مدينة رأس العين (سري كانييه) ضمن منطقة “نبع السلام” بريف الحسكة تشهد استنفارا عسكري لـ “فرقة الحمزة” الموالية لأنقرة من جهة، والشرطة المدنية من جهة أُخرى في وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن الاستنفار سببه قرار القوات التركية بتسليم حواجز مدينة رأس العين للشرطة المدنية، وسط رفض من قِبل المجموعات العسكرية التابعة للفرقة تسليم حواجزها للشرطة، الخلاف لم يقتصر فقط على الحواجز، حيث تحاول الشرطة المدنية بدعم من الأهالي الاستيلاء على المعبر الحدودي الذي يربط مدينة رأس العين بتركيا، والذي يخضع لسيطرة “فرقة الحمزة”.