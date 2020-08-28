جرحى جراء انفجار ضرب مدينة الباب ضمن مناطق سيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها شرقي حلب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: انفجرت عبوة ناسفة موضوعة بسيارة من نوع “فان” لايعرف إذا ما كانت عسكرية أم مدنية، وذلك قرب مسجد “فاطمة” في مدينة الباب الخاضعة لسيطرة القوات التركية وفصائل عملية “درع الفرات”، ووفقا لمصادر المرصد السوري، تسبب الانفجار بجرح مدنيين اثنين من المارة.

ونشر المرصد السوري يوم أمس، مسلحون مجهولون يستقلون دراجة نارية، استهدفوا سيارة عسكرية للفصائل الموالية لتركيا، مساء اليوم، في المنطقة الواقعة ما بين مدينة جرابلس وبلدة الجامل في ريف حلب الشمالي الشرقي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.