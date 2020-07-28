جرحى جراء انفجار في محل لبيع الأسلحة في مدينة “الدانا” شمال إدلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، انفجارا وقع في محل لبيع الأسلحة ضمن مدينة الدانا في ريف إدلب الشمالي، ناجم عن انفجار قنبلة يدوية أثناء عبث أحد الأشخاص بها، لتنفجر به، ما أدى لإصابته بجراح برفقة حفيد له كان معه، وكان المرصد السوري قد رصد أمس الأول، انفجارا جديدا وسط مدينة إدلب جراء إلقاء قنبلة يدوية من قبل مجهولين على مجموعة شباب، ما أدى إلى إصابة 4 بجروح متفاوتة.

وأصيب نحو 15 مواطنا بجروح متفاوتة نتيجة انفجار أمام محل تجاري لبيع الأسلحة، وسط سوق شعبي في شارع الجلاء بمدينة إدلب، وتعطي هيئة تحرير الشام رخصا لنحو 20 محلا تجاريا في مدينة إدلب وحدها، تبيع الأسلحة والذخائر، غالبيتها وسط الأسواق والأحياء السكنية.