جرحى جراء عراك مسلح بين “أحرار الشام” و “فرقة الحمزات” في ناحية جنديرس بريف عفرين شمال غرب حلب

رصد المرصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، عراك مسلح بالأسلحة الخفيفة والرشاشات الثقيلة لأسباب مجهولة اندلع بين “فرقة الحمزات” من جهة، و حركة “أحرار الشام” الإسلامية من جهة أُخرى في قرية “جولقان” التابعة لناحية جنديرس ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها في ريف عفرين شمال غرب حلب، وبحسب مصادر المرصد السوري، تسبب العراك بجرح عنصرين اثنين من عناصر الفصائل المقتتلة فيما بينها، وسط حالة من الذعر يعيشها المدنيون في المنطقة بسبب قرب الاشتباكات من البيوت السكنية.

ونشر المرصد السوري في 21 سبتمبر، قُتل وجرح 3 عناصر من فصيل “الجبهة الشامية” الموالية لتركيا، بعد منتصف ليل الاحد-الاثنين، جراء هجوم نفذه مسلحون مجهولون على أحد المقرات العسكرية في ناحية شران بريف عفرين شمال حلب.