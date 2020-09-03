جرحى جراء عراك مسلح بين عائلتين في بلدة حدودية مع لواء اسكندرون شمال غرب إدلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اشتباكات عنيفة بالأسلحة الخفيفة اندلعت بين عائلتين في بلدة عزمارين الحدودية مع لواء اسكندرون في ريف إدلب الشمالي الغربي، ما تسبب بوقوع عدد من الإصابات بعضهم في حالات خطرة، جرى إسعافهم إلى مشفى مدينة دركوش، ولم تضح أسباب الاشتباكات حتى اللحظة.

ونشر المرصد السوري في 1 أيلول/سبتمبر، أن قوة أمنية تابعة لهيئة “تحرير الشام”، اقتحمت مخيم “البردقلي” الواقع في محيط بلدة الدانا بريف إدلب الشمالي، بهدف طردهم من خيمهم، وذلك بسبب المشاحنات والتوترات بينهم وبين عناصر “تحرير الشام” بشكل مستمر بعد أن اشتكوا على عمل المقالع والكسارات القريبة من المخيم بسبب التفجيرات والأضرار الناتجة عنها، والجدير بالذكر أن هذه المقالع والكسارات يديريها قيادي في “تحرير الشام”.