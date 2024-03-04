جرحى عسكريون باشتباكات بين قوات جبهة الأكراد والفصائل الموالية لتركيا بريف منبج

محافظة حلب: دارت اشتباكات، ظهر اليوم، بين قوات جبهة الأكراد من جهة، والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى، إثر محاولة تسلل الأخيرة لمواقع الأولى على محاور قرية البوغاز بريف منبج شرق محافظة حلب.

واستخدم خلال الاشتباكات الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، بالتوازي مع قصف مدفعي على مناطق السيطرة بين الطرفين، وأسفرت الاشتباكات عن إصابة عدد من العناصر.

وأشار المرصد السوري اليوم، إلى أن القوات التركية قصفت بقذائف الهاون قرية عون الدادات بريف منبج ضمن مناطق سيطرة قوات مجلس منبج العسكري.

ووثق نشطاء المرصد السوري في 29 شباط الفائت استشهاد مواطن في العقد الثالث من العمر، وإصابة قاصر يبلغ من العمر 16 عاما بجراح متفاوتة، في قصف بري مدفعي نفذته القوات التركية، استهدف مدجنة للدجاج في قرية الطعانة بريف حلب الشمالي ضمن مناطق انتشار القوات الكردية والنظام، حيث جرى نقل المصاب إلى مستشفى أفرين لتلقي العلاج.