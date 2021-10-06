جرحى عسكريون بانفجار لغم أرضي على محاور ريف إدلب 

أصيب 3 عناصر من الفصائل المقاتلة، اليوم 6 أكتوبر، بانفجار لغم أرضي متقدم على محاور قرية ترملا في جبل الزاوية.

وتنتشر الألغام ومخلفات الحرب في المواقع التي شهدت عمليات عسكرية، إضافة إلى مواقع ونقاط التماس التي تفصل بين القوى العسكرية.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصدوا، في 20 أيلول الفائت، انفجار لغم من مخلفات الحرب السورية، وذلك في بلدة الشريعة الخاضعة لسيطرة قوات النظام بريف حماة الشمالي، ما أدى لإصابة 3 أطفال بجراح.

المرصد السوري وثق في 12 أيلول، استشهاد طفل يبلغ من العمر 17 عام، جراء انفجار مقذوف غير منفجر من مخلفات الحرب، أثناء عمله برعي الأغنام في الأراضي الزراعية شرقي بلدة صبورة بريف حماة الشرقي.