جرحى عسكريون بقصف مباشر على قاعدة تركية في ريف تل أبيض شمال الرقة

محافظة الرقة: أصيب 7 عناصر من الفصائل الموالية لتركيا، نتيجة قصف صاروخي مباشر مصدره “قسد”، استهدف القاعدة التركية في قرية فارس بريف تل أبيض شمال الرقة، وسط معلومات عن وقوع جرحى من الجنود الأتراك.

واستهدفت قوات سوريا الديمقراطية بالقذائف الصاروخية، قاعدتين عسكريتين للجيش التركي في قريتي العلوة وفارس غربي تل أبيض بريف الرقة.

وأشار المرصد السوري في 29 تموز الجاري إصابة ثلاثة أطفال بجروح متفاوتة، إثر قصف مدفعي نفذته القوات التركية استهدف ريف تل أبيض الغربي شمالي الرقة، وقرى زنوبيا وكيجكران والعريضة ولقلقو في ريف تل أبيض شمال الرقة، وتم نقلهم إلى إحدى المشافي لتلقي العلاج.