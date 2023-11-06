جرحى عسكريون بهجوم لـ”التنظيم” على مواقع قوات النظام في حقل الهيل النفطي وشرقي تدمر

هاجمت خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” مواقع قوات النظام قرب قرية آرك 30 كيلومتر شرقي مدينة تدمر، حيث تعرضت حواجز مليشيا الدفاع الوطني، وحواجز بالقرب من حقل الهيل النفطي للهجوم فجر اليوم، مما أدى إلى وقوع إصابات تم نقلهم إلى مشفى تدمر الوطني.

وسجل المرصد السوري لحقوق الإنسان، في الشهر 111 لإعلان “خلافة البغدادي” عمليات متواصلة للتنظيم ضمن البادية السورية، والتي تتمثل بشن الهجمات ونصب الكمائن واستهدف قوات النظام والميليشيات الموالية لها، سواءًا في محيط جبل البشري بريف الرقة أو محور آثريا والرهجان ومحاور أخرى بريف حماة الشرقي بالإضافة لبادية السخنة وتدمر بريف حمص الشرقي، وبادية دير الزور فضلاً عن الحدود الإدارية بين الرقة ودير الزور.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، 11 عملية لعناصر التنظيم، خلفت مقتل 17 من عناصر قوات النظام والميليشيات الموالية لها.

كما قتل 2 من التنظيم باشتباكات ضمن البادية.

بالإضافة لمقتل 4 مدنيين على يد التنظيم.

وتوزعت العمليات على النحو الآتي:

– 5 عمليات في بادية حمص أسفرت عن مقتل 8 عسكريين بينهم 4 من الميليشيات التابعة لإيران

– 3 عمليات في بادية دير الزور أسفرت عن مقتل 5 عسكريين

– 2 عملية في بادية حماة أسفرت عن مقتل 1 من العسكريين، و2 من التنظيم، و4 مدنيين.

– 1 في بادية السويداء أسفرت عن مقتل 3 من العسكريين.

وبلغت حصيلة القتلى خلال العمليات العسكرية ضمن البادية السورية وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 482 قتيل منذ مطلع العام 2023، هم:

31 من عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” قتلوا باشتباكات مع قوات النظام واستهدافات جوية روسية طالت مناطق يتوارون فيها في مناطق متفرقة من بادية حمص والسويداء وحماة والرقة ودير الزور وحلب.

287 من قوات النظام والميليشيات الموالية لها، من ضمنهم 41 من الميليشيات الموالية لإيران من جنسيات سورية وغير سورية، قتلوا في 132 عملية لعناصر التنظيم ضمن مناطق متفرقة من البادية، تمت عبر كمائن وهجمات مسلحة وتفجيرات في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء وحماة وحلب.

و164 مواطناً بينهم امرأة بهجمات التنظيم في البادية.

وتوزعت العمليات على النحو الآتي:

– 46 عملية في بادية حمص، أسفرت عن 85 قتيل من العسكريين بينهم 16 من الميليشيات التابعة لإيران، و88 مدنياً بينهم مواطنة، و7 من التنظيم.

– 12 عملية في بادية الرقة، أسفرت عن 32 قتيل من العسكريين، و3 قتلى من التنظيم وواحد مدني.

– 52 عملية في بادية دير الزور، أسفرت عن مقتل 127 عسكريين بينهم 20 من الميليشيات الموالية لإيران، و14 من التنظيم، و19 من المدنيين

– 18 عملية في بادية حماة، أسفرت عن مقتل 53 مدنيين و37 من العسكريين بينهم 5 من الميليشيات التابعة لإيران، و7 من التنظيم.

– 3 عمليات في بادية حلب، أسفرت عن مقتل 3 من العسكريين بينهم عنصران للفرقة 25، و3 مدنيين.

– 1 في بادية السويداء أسفرت عن مقتل 3 من العسكريين.